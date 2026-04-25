Inauguran Fiestas de las Flores 2026 con música y tradición en Nogales

La primera dama de la ciudad y presidenta del Voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Griselda Quintero de Gim, inauguró oficialmente las Fiestas de las Flores 2026, ante cientos de familias que se dieron cita en la calle Elías para disfrutar de música, danza, arte colorido y un ambiente de sana convivencia.
La esposa del alcalde Juan Francisco Gim Nogales dirigió un emotivo mensaje a las y los asistentes, a quienes invitó a preservar las tradiciones, fortalecer las buenas costumbres y transmitir a las nuevas generaciones el valor de estas celebraciones, para mantener vivo el acervo cultural de Nogales.
Acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz; regidoras y regidores de la comuna, así como funcionarias y funcionarios de distintas dependencias municipales, la primera dama destacó el compromiso del Ayuntamiento de Nogales de seguir trabajando de manera coordinada con el sector comercial y prestadores de servicios para que las tradicionales Fiestas de las Flores sean mejores cada año.
Previo al evento protocolario, se presentaron diversos grupos musicales, así como la comparsa de jóvenes artistas denominada “Postales del Desierto”, que inició en la plaza Ochoa y concluyó en la calle Elías, llenando de vida y color el recorrido.
Las familias también disfrutaron de actividades artísticas y culturales en el Museo de Arte y en la calle Elías, donde talentos locales y visitantes mostraron su capacidad escénica a través de exposiciones, música y bailables. Entre las presentaciones destacaron Forasteros Country Band y Caña Dulce y Caña Brava.
Antes de la inauguración oficial también participó la Orquesta de Cámara del Instituto Municipal de Fomento de la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), además del grupo de danza contemporánea “Rehilete Rojo”, que ofreció un espectáculo de gran calidad para las y los asistentes.
Durante el acto protocolario se presentaron las reinas y princesas de las Fiestas de las Flores 2025, así como las candidatas que disputan la corona de la edición 2026, además de las reinas de la inclusión, de las personas adultas mayores y de la comunidad LGBTQ+.