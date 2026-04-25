Inauguran Fiestas de las Flores 2026 con música y tradición en Nogales

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Autoridades municipales, encabezadas por el DIF Nogales, dieron inicio a la celebración con actividades culturales, presentaciones artísticas y la participación de cientos de familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 08:31 AM.
En Nogales y editada el 25/04/2026 08:45 AM.