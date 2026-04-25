Llevan jornada “Prevención en tu Colonia” a La Mesa en Nogales

Para fortalecer la atención ciudadana, promover la convivencia familiar y reforzar la prevención del delito desde las colonias, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo la jornada “Prevención en tu Colonia” en la sección Ocotillos del fraccionamiento La Mesa.
La actividad fue organizada a través de la Subdirección de Prevención del Delito, bajo la coordinación de la psicóloga Melissa Carolina Encinas, con la participación de diversas dependencias municipales, corporaciones de apoyo y organizaciones invitadas, que se sumaron para acercar servicios, orientación, actividades recreativas y atención directa a las familias del sector.
Por indicación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales seguimos llevando estas jornadas a las colonias, porque la prevención se construye cerca de la gente, escuchando sus necesidades y generando espacios seguros para niñas, niños, jóvenes y familias, expresó Melissa Carolina Encinas.
También se contó con la presencia de organizaciones e instituciones invitadas como Trenzando Esperanza con Hilos de Amor, CAPASITS, Justicia Cívica y Jeeperas La Patiza, entre otras, que ofrecieron atención, servicios, regalos y distintas dinámicas para las y los asistentes.
La coordinadora de Prevención del Delito destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, además de abrir canales de comunicación directa para atender inquietudes de la comunidad.
Estas jornadas no solo son recreativas; también nos permiten informar, orientar y detectar necesidades en las colonias. Queremos que las familias sepan que no están solas y que el Gobierno Municipal mantiene presencia activa en sus sectores, señaló.
Melissa Carolina Encinas agradeció la participación de las dependencias, agrupaciones y familias que hicieron posible esta jornada comunitaria, al reiterar que la prevención del delito inicia con la convivencia, la participación social y el rescate de los espacios públicos.
Cuando las instituciones salimos a las colonias y trabajamos de la mano con la comunidad, fortalecemos la confianza, la unión familiar y la cultura de la prevención. Ese es el camino que seguiremos impulsando en Nogales, afirmó.