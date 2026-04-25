Llevan jornada “Prevención en tu Colonia” a La Mesa en Nogales

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El Gobierno municipal acercó servicios, actividades recreativas y orientación a familias para fortalecer la convivencia y la cultura de la prevención del delito

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 09:50 AM.
En Nogales y editada el 25/04/2026 09:58 AM.