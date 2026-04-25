Refuerzan programa de bacheo en Nogales previo a temporada de lluvias

Con recursos propios, el gobierno de la ciudad que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, por medio de la Dirección de Obras Públicas, reforzó los trabajos de bacheo en diferentes sectores de la población, como parte de las acciones preventivas previas a la temporada de lluvias.
Jorge Medina Esqueda, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, destacó que estas labores forman parte del Programa Permanente de Mejoramiento Urbano, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a las y los automovilistas.
El funcionario informó que ayer las cuadrillas trabajaron en el bulevar Cedros, de la colonia del mismo nombre, donde se demolió un tramo de pavimento de concreto que se encontraba en malas condiciones, para posteriormente aplicar material nuevo de rápido secado.
Medina Esqueda explicó que, de manera simultánea, también se realizan reparaciones de baches en otros sectores de la ciudad, atendiendo tanto solicitudes ciudadanas como la agenda diaria programada por la Dirección de Obras Públicas.
En relación con el plan de mantenimiento vial ejecutado con recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), señaló que estas acciones ya concluyeron y se cumplió satisfactoriamente con lo proyectado.
Detalló que, dentro de este programa, se atendieron vialidades de las colonias Altamira, CTS-CROC, 5 de Mayo, Del Valle, Buenos Aires, Puerta de Anza, Moderna, Kennedy, Unidad Deportiva, Villa Sonora, Nuevo Nogales, San Miguel, San Carlos, Lomas de Nogales, Solidaridad, Luis Donaldo Colosio y Real del Arco.
Se estuvo trabajando durante tres semanas sin parar, con cuatro contratos cuyos responsables aplicaron aproximadamente 800 metros cuadrados de concreto hidráulico en baches de diferentes medidas, que variaron entre uno y ocho metros de tamaño, precisó Medina Esqueda.