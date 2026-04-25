Refuerzan programa de bacheo en Nogales previo a temporada de lluvias

...

El Gobierno municipal intensificó trabajos de reparación vial en distintas colonias para mejorar la seguridad y condiciones de tránsito en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 09:24 AM.
En Nogales y editada el 25/04/2026 09:27 AM.