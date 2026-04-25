Refuerzan retiro de vehículos abandonados en colonias de Nogales

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Tránsito Municipal mantiene operativos permanentes para liberar la vía pública y mejorar la seguridad, retirando unidades chatarra en distintos sectores de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 09:27 AM.
En Nogales y editada el 25/04/2026 09:36 AM.