Refuerzan retiro de vehículos abandonados en colonias de Nogales

Como parte de las acciones permanentes que impulsa el Ayuntamiento de Nogales, la Dirección de Tránsito Municipal mantiene activo el programa de retiro de vehículos chatarra y en estado de abandono, con el objetivo de recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad en las colonias.
En un nuevo operativo realizado en la sección Los Bosques, del fraccionamiento La Mesa, se logró el retiro de ocho vehículos que se encontraban en la vía pública; de estos, cuatro fueron remolcados y cuatro más fueron reubicados a predios particulares por sus propios dueños.
El comandante de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, informó que estas acciones se realizan en atención a denuncias ciudadanas y con apego a la normativa vigente, por lo que previamente se colocan avisos de remoción en las unidades detectadas en situación irregular.
Estos operativos son permanentes y forman parte del trabajo que nos ha pedido reforzar el alcalde Juan Francisco Gim Nogales: mantener el orden en las colonias, atender los reportes de la ciudadanía y liberar la vía pública de vehículos chatarra o abandonados que pueden representar un riesgo para las familias, expresó Estrada Muñiz.
Queremos pedirle a la ciudadanía que nos ayude a mantener limpias y ordenadas las calles. Los vehículos no deben permanecer más de 72 horas sin moverse en la vía pública, y también hacemos un llamado a talleres mecánicos, eléctricos, de carrocería o de cualquier otro giro, para que no utilicen la calle como extensión de sus negocios, agregó.