Alcalde alista regreso a funciones tras recuperación de salud

En franca recuperación y con el pronóstico de regresar pronto a las actividades habituales, se dijo emocionado el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, vía telefónica en la última sesión de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, con lo que ha sido un esperado avance en lo que consideró como la primera etapa de su mejora en salud.
El munícipe indicó que sería esta semana cuando el personal médico que lo atiende, le permitan por medio un alta, reincorporarse a sus labores frente al Ayuntamiento de Nogales, con actividades de bajo impacto, con los cuidados necesarios, sin embargo, informó no ha dejado de atender de manera virtual, las acciones prioritarias para la frontera que administra.
Ya muy seguramente estaré incorporándome en esta semana, el fin de semana, para atender ya los casos de manera presencial. No obstante, decirles que estoy haciéndolo de manera virtual, como es en este caso, y atendiendo las áreas principales de la ciudad. Pero me encuentro bien, la recuperación está bien, debo de seguir las instrucciones de los médicos, no me quiero brincar ningún escalón para después no tener ninguna recaída, como me ha pasado en las otras operaciones, comentó el alcalde.
A pesar de la distancia indicó, ha seguido una agenda puntual con cada uno de los jefes de oficinas que integran el Ayuntamiento, dando seguimiento a los logros y necesidades de los retos propios de sus responsabilidades, sin embargo, indicó será gradual su regreso a las actividades normales siempre y cuando el equipo médico lo permita.
No, no es complicado usar la tecnología, es algo excepcional cuando se tiene la disposición de la misma, pero no es lo mismo estar presencialmente que virtualmente atendiendo los asuntos. Sin embargo, les puedo decir que de manera virtual se atienden a veces con más éxito, porque tienes a todos juntos de manera muy rápida, de manera muy expedita, te juntas a todos, ves temas, pero no, nunca va a superar la parte presencial a la parte virtual, manifestó.