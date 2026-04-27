Alcalde alista regreso a funciones tras recuperación de salud

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El alcalde de Nogales informó que podría reincorporarse esta semana a sus actividades presenciales, tras avanzar favorablemente en su estado de salud

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 03:07 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 03:10 PM.