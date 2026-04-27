Alerta Ayuntamiento por difusión de información falsa en redes

La propagación de informes falso y la magnificación de incidentes a través de redes sociales anónimas, afectan directamente la tranquilidad de la población, consideró el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, esto tras la vorágine de reportes con diferentes versiones que pudieron observarse en plataformas digitales, sobre los hechos registrados durante el pasado fin de semana.
El funcionario enfatizó que, aunque el gobierno municipal no pretende minimizar ninguna situación que ocurre en espacios públicos, es importante conocer de manera precisa la dimensión de los hechos, para evitar crear una alarma innecesaria, sobre todo en aquellas plataformas digitales que carecen de identidad.
Este gobierno no pretende minimizar ningún evento y ninguna situación que se presente en el espacio público. Sin embargo, hay que dimensionarlo al tamaño real de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, que la solución a estos problemas, como muchos otros que vivimos como comunidad, lo vamos a resolver de manera conjunta. No podemos encontrar una solución pretendiendo que el gobierno atienda solamente la situación de los jóvenes. Es una situación conjunta en donde tenemos que sumarnos sociedad civil y gobierno. Los padres de familia juegan un papel muy importante e invitamos a los padres de familia que cada uno de ellos asuma su responsabilidad porque nos pueden apoyar cuidando del saber dónde se encuentran sus hijos, qué están haciendo en este momento, a dónde están acudiendo, qué acciones están llevando a cabo, porque es la única forma como vamos a resolver este tema, consideró.
Los jóvenes de este fin de semana no fueron jóvenes desaparecidos, fueron jóvenes que salieron de su casa, que salieron y llevaron a cabo acciones que no son correctas, que teníamos como gobierno atendiendo las causas de ellas porque teníamos conocimiento y estuvimos al tanto y se estuvieron llevando acciones por parte de seguridad pública, por parte de la policía estatal, se tenía conocimiento del tema. Las circunstancias en las que se suscitaron al final los eventos, no estuvieron dentro de nuestras manos ese control, sin embargo, sí quiero enfatizar que el gobierno municipal y el gobierno del estado asumieron con mucha responsabilidad este tema y nos encontrábamos en el proceso de atención de las causas, manifestó.
Que no contribuyen al bienestar de la ciudad, creo que el hecho de hacer una publicación falsa, una publicación magnificada, más allá de los problemas que podamos vivir, por supuesto que afectan la tranquilidad de la ciudad. Somos una ciudad que se ha caracterizado dentro del estado de Sonora como una de las ciudades más seguras, aun siendo frontera, indicó.
Que no contribuyen al bienestar de la ciudad, creo que el hecho de hacer una publicación falsa, una publicación magnificada, más allá de los problemas que podamos vivir, por supuesto que afectan la tranquilidad de la ciudad. Somos una ciudad que se ha caracterizado dentro del estado de Sonora como una de las ciudades más seguras, aun siendo frontera, indicó.