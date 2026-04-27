Alerta Ayuntamiento por difusión de información falsa en redes

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El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, advirtió que publicaciones anónimas han generado alarma innecesaria en Nogales tras los hechos del fin de semana

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 03:28 PM.