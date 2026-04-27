Amenaza de tiroteo en secundaria de Nogales activa protocolos de seguridad

La psicosis por presuntas amenazas de ataques armados en planteles escolares continúa en escala en esta frontera, primero la Secundaria General número 1 “Plutarco Elías Calles” suspendió actividades de manera preventiva por una situación similar y ahora, la Secundaria General número 2, ubicada en la colonia La Esperanza, se convirtió en el nuevo escenario de un reporte de emergencia en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe de Seguridad Pública, los hechos se registraron a las 17:13 horas del pasado 24 de abril, cuando elementos de la policía municipal acudieron al plantel situado sobre el periférico Luis Donaldo Colosio.
El director de la institución alertó a las autoridades tras realizar un recorrido de supervisión en el área de sanitarios para varones, ya que, en una de las paredes, se localizó un mensaje escrito con tinta negra que advertía de manera directa: “Tiroteo 27 de abril, hagan caso”, “Nicole, Happy Birthday el 27 tiroteo”.
Ante el hallazgo, se activó de inmediato el protocolo de seguridad escolar, notificaron a las corporaciones correspondientes y hasta el momento se desconoce la identidad de los autores del escrito, por lo que, la dirección del plantel se encuentra en colaboración con las autoridades para determinar si existe un riesgo real o si se trata de una conducta disruptiva de algún estudiante.
Este incidente no es un hecho aislado, apenas la semana anterior, la Secundaria General 1 paralizó sus labores en el turno matutino tras detectarse amenazas similares. Esta acumulación de eventos ha generado una atmósfera de incertidumbre entre padres de familia y docentes, quienes exigen medidas de fondo para garantizar la integridad de los menores.
A nivel estatal, las autoridades educativas han señalado que, en lo que va del 2026, se han registrado al menos 10 incidentes similares en Sonora, la mayoría mediante escritos en baños o mensajes en redes sociales.
Como parte de medidas drásticas ante la crisis, las autoridades de la Secundaria 2 evalúan los pasos a seguir para este lunes, mientras que el llamado de Seguridad Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) es a la corresponsabilidad familiar con vigilancia en casa y revisión de mochilas y monitoreo de redes sociales de los hijos, así como el reporte inmediato ante cualquier mensaje sospechoso debe ser canalizado al 9-1-1 y evitar la difusión de rumores con amenazas no confirmadas que solo buscan generar pánico.
La jornada de este próximo lunes se perfila como un reto crítico para la seguridad escolar en la región, con un despliegue de vigilancia reforzado en las inmediaciones de los planteles educativos de Nogales.