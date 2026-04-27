Amenaza de tiroteo en secundaria de Nogales activa protocolos de seguridad

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Un mensaje en baños de la Secundaria General número 2 movilizó a autoridades y reavivó la preocupación por incidentes similares en planteles de la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/04/2026 11:07 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:12 AM.