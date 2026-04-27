Asesinan al "El Keto" tras riña en la colonia Buenos Aires

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La víctima, identificada como Luis Enrique “N”, fue atacada a balazos en Nogales; autoridades ya investigan los hechos ocurridos la noche del viernes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/04/2026 12:20 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 12:24 PM.