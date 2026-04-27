Asesinan al "El Keto" tras riña en la colonia Buenos Aires

Un hombre de 60 años de edad, conocido como "El Keto", fue ultimado a balazos la noche del pasado viernes, luego de ser víctima de un ataque armado en calles de la colonia Buenos Aires, tras presuntamente participar en una riña.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron el pasado fin de semana alrededor de las 23:38 horas sobre la calle Lago Pátzcuaro, donde autoridades atendieron el llamado de emergencia que alertaba sobre una persona lesionada a balazos.
Al arribar al sitio, agentes localizaron el cuerpo de quien fue identificado como Luis Enrique “N”, mismo que presentaba una herida en la cabeza, provocada por proyectil de arma de fuego.
En el lugar, los oficiales se entrevistaron con una mujer de nombre Olga, de 46 años, quien manifestó que momentos antes su cuñada le avisó que su esposo se encontraba tirado sobre la banqueta en dicha calle.
Tras el hallazgo dicha autoridad aseguró el área, y solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La escena fue acordonada por los agentes municipales, hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales levantaron evidencias del crimen y ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.