Avanza rehabilitación de calles tras reparaciones de OOMAPAS

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Autoridades reportan más de 400 baches atendidos en Nogales, con reducción del rezago y seguimiento a obras de reposición de pavimento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 03:30 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 03:33 PM.