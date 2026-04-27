Avanza rehabilitación de calles tras reparaciones de OOMAPAS

Un marcado avance en el tema de rehabilitación de las calles, en donde se han llevado a cabo trabajos de reparación del OOMAPAS, se presentó este lunes durante la sesión número 676 de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, junto al presidente municipal vía telefónica y el director del organismo Leonardo Sandoval Mendoza.
El funcionario manifestó que gracias a las inversiones que se han realizado por parte del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales y del propio OOMAPAS, así como la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se ha logrado la meta de reacondicionar por encima de 400 baches, rezago que se cubrió en su totalidad, para continuar con la estrategia de dar trámite expedito a lo colateral de las reparaciones.
Sí, ya casi lo alcanzamos, lo que pasa es que cuando se determinó el rezago que teníamos de 400 baches, pues en lo que nos tardábamos entre cuáles tocan a cada quien y eso, pues se fue a generar mucho, tenemos un rezago de 60 que ya los estamos absorbiendo, si te fijas el promedio que tenemos 35, ahorita aceleramos a 12 adicionales, para irle sacando a ese rezago y de esa forma quedar así parejos, comentó Sandoval.
Manifestó que, afortunadamente ha habido una mejor actitud por parte de los ciudadanos antes estas reparaciones dejando que el cemento fragüe y se pueda tener un tramo reparado a la brevedad, sin embargo, expresó si se han tenido incidentes en los cuales se pone en riesgo a los trabajadores mientras se llevan a cabo los trabajos, por lo que pidió mesura a los conductores.
Ya ha ido disminuyendo, lo que sí no se respeta muchas veces es cuando están los señalamientos y está el personal los compañeros de OOMAPAS trabajando, no disminuyen la velocidad o pasan muy recio, entiendo muchas de esas situaciones, pero pues son reparaciones que se tienen que hacer y si causan molestia, pero lo tenemos que hacer y lo hacemos en el menor tiempo posible, de acuerdo a las posibilidades y a las condiciones, señaló.