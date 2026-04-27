“Buscan intimidar”: Refuerzan seguridad por jóvenes “macheteros” en Nogales

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El comisario Luis Arturo Corrales Ley informó que se incrementó la presencia policial en escuelas de Nogales para contener conductas de intimidación entre adolescentes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/04/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 04:48 PM.