“Buscan intimidar”: Refuerzan seguridad por jóvenes “macheteros” en Nogales

Intimidar en las escuelas y hacerse notar como parte de un reto que traen entre ellos es el objetivo que buscan los jóvenes “macheteros” con presencia en sectores de esta frontera dijo el comisario General de Seguridad Pública de Nogales, Sonora, Luis Arturo Corrales Ley.
Por su parte el Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, dijo que los jóvenes son lo más valiosos para este gobierno y explicó lo que como autoridad están realizando para evitar.
Corrales Ley, dijo que para controlar y evitar estos conflictos han incrementado la seguridad en las escuelas y aumentaron la presencia policía en los sectores ya identificados como foco rojo de esta situación.
“Seguimos nosotros trabajando en la seguridad, estamos identificando los focos rojos donde se han suscitado estos problemas con estos grupos de jovencitos, para estos estamos aplicando mayor seguridad mayor presencia con elementos sobre todo en las escuelas donde más hacen su presencia incrementando la presencia policial.
El objetivo principal de estos jóvenes es intimida en las escuelas, nosotros no tenemos reportes de personas que hayan sido lesionadas con machetes no tenemos reportes, pero si van e intimidan y se exhiben portando machetes, buscan intimidar y sobresalir como un grupo como tal es como un reto que traen entre ellos, es un tema que traemos desde otras ciudades, como Hermosillo, Obregón, Navojoa, explicó Corrales Ley.
Hacemos un llamado a los padres de familia para que le pongan atención a sus hijos, entendemos que muchos de ellos trabajan papá y mamá, pero es lo principal poner atención a los hijos para que no cometan este tipo de cosas, acentuó.
Por último el jefe policiaco explicó que el machete está considerado una herramienta de trabajo por lo tanto no es prohibida, incluso el acto portar e intimidar con esta arma está contemplado solo como una cuestión administrativa considerada en el bando de policía y gobierno de la ciudad, lo que no les permite poner a disposición de la Fiscalía al menor.
Por su parte Sedano Ruiz, declaró que para esta administración los jóvenes son el activo más importante de la sociedad por ello intensificaran las acciones de los diferentes programas de proximidad social.
Para esta administración los jóvenes son el activo más importante de la sociedad y por ende las acciones que se realizan van enfocadas en atender las causas es por ello que llevamos a cabo los programas de proximidad atención directa hacia los y esto se traduce en acciones específicas en planteles educativos de diferentes puntos dela ciudad, programas que van hacer intensificados de manera específica, las áreas de calor que se identifican en las ciudad nos indican claramente donde están ocurriendo estos eventos, como autoridad municipal intensificará las acciones preventivas, para el gobierno municipal lo más importante son los jóvenes porque son el activo más valioso que tenemos dentro de la familia, recalcó.