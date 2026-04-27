Colectivos localizan cuerpos en fosas clandestinas en Nogales

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Grupos de búsqueda hallaron restos humanos en distintos puntos de Nogales, con apoyo de autoridades estatales y federales durante jornadas del fin de semana

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/04/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 12:30 PM.