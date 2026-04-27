Colectivos localizan cuerpos en fosas clandestinas en Nogales

Los cuerpos de tres personas fueron localizados por grupos colectivos de búsqueda durante sus jornadas sabatinas en dos hechos distintos registrados en zonas despobladas de Nogales, Sonora.
De acuerdo con información compartida por el grupo Buscando Corazones Nogales, Sonora el pasado sábado localizaron los cuerpos de tres personas un mismo puto en las inmediaciones del río Bambuto al sur poniente de la frontera.
Dieron a conocer que localizaron las tres fosas clandestinas en una misma área de donde tras los hallazgos los restos óseos fueron desenterrados por el personal de la FGJE, agentes de la AMIC, de la PESP y personal de la Comisión de Búsqueda que los acompañaron en todo momento, para su seguridad y apoyo.
De la misma forma el grupo Buscadoras de la Frontera Nogales, informó sobre el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida registrado en las inmediaciones del sector Juan Bosco, durante una jornada de trabajo.
De manera oficial se informó que se trató del cuerpo en estado de descomposición de un hombre de aproximadamente 30 a 40 años, de estatura media y cabello negro. Vestía bóxer negro con franja guinda en la parte superior, pantalón negro, cinto color café y camisa del mismo tono. No llevaba calzado.
Como señas particulares, portaba en la muñeca izquierda una pulsera de plástico color azul cielo con la leyenda “Amor como fuego”, así como dos anillos tipo argolla, al parecer de plata, en la mano izquierda.
Entre sus pertenencias se localizó un teléfono celular marca Motorola en color azul y una cartera de color oscuro, sin que se encontrara algún tipo de identificación oficial.