Detienen a conductor ebrio tras persecución en Nogales

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Un joven de 24 años fue asegurado por la Policía Municipal luego de protagonizar una persecución que culminó en el periférico Colosio, en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 04:36 PM.