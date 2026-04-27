Detienen a conductor ebrio tras persecución en Nogales

Un conductor punible fue detenido por las autoridades preventivas tras una persecución por diferentes calles y colonias de esta ciudad la cual culmino hasta el periférico Colosio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de tránsito fue a las 23:47 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la avenida Álvaro Obregón y calle Escobedo, observaron un vehículo Dodge Charger modelo 2015 de color rojo el cual era conducido a exceso de velocidad.
Por lo que le marcaron el alto, haciendo caso omiso a la indicación el conductor quien imprimió mayor velocidad iniciándose la persecución por varias calles de la ciudad, siendo que al circular por el periférico Colosio e intentar dar vuelta al bulevar Pueblitos perdió el control, y se impactó con la llanta contra el camellón quedando embancado en el lugar.
El reporte dicta que el impacto causó daños a la guarnición, procediendo los agentes al aseguramiento del conductor de nombre Heriberto "N" de 24 años, el cual despedía un fuerte aliento alcohólico, por lo que fue trasladado con el médico de guardia quien lo dictaminó como no apto para conducir al superar el límite permitido.
Los agentes informaron del hecho al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que dicha persona fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.