Disminuyen reportes de agua y solicitudes de pipas en Nogales

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Autoridades municipales y OOMAPAS atribuyen la mejora a acciones operativas y seguimiento en la Mesa del Agua e Infraestructura Social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 10:46 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 10:50 AM.