Disminuyen reportes de agua y solicitudes de pipas en Nogales

Durante la sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, se informó sobre una disminución importante en el número de reportes recibidos a través de la línea 073, así como en las solicitudes de abasto de agua mediante pipas.
Este resultado refleja el avance de las acciones operativas implementadas por el Ayuntamiento de Nogales y el organismo operador para mejorar la distribución del agua potable, atender con mayor eficiencia los reportes ciudadanos y fortalecer el servicio en las colonias.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó que estos avances son parte del seguimiento permanente que se realiza desde la Mesa del Agua e Infraestructura Social, donde se revisan diariamente las condiciones del sistema, las necesidades de la población y las estrategias para brindar una mejor respuesta.
Cuando trabajamos con orden, seguimiento y coordinación, los resultados se reflejan en la atención a la ciudadanía. La disminución de reportes al 073 y de solicitudes de pipas nos indica que vamos avanzando, pero también nos compromete a no bajar la guardia y seguir atendiendo cada sector de Nogales, expresó el presidente municipal.
Ya se finalizó la reparación de esta línea sanitaria y el equipo operativo continuó con los trabajos de compactación de la excavación, para posteriormente programar la reposición del asfalto en la zona intervenida, explicó Sandoval Mendoza.
Este tipo de materiales provoca taponamientos, daños en la infraestructura y afectaciones para las familias. Cuidar las redes sanitarias es una responsabilidad compartida; desde OOMAPAS seguiremos trabajando para mantener la infraestructura en mejores condiciones, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad, finalizó.