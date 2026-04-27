Fiestas de las Flores 2026 reúnen a cientos de familias con saldo blanco en Nogales

Con una asistencia muy concurrida, ambiente familiar y una amplia cartelera artística y cultural, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales llevó a cabo una exitosa jornada de las Fiestas de las Flores 2026 en la calle Elías, donde cientos de familias disfrutaron de actividades que fortalecen la identidad, la convivencia y las tradiciones de Nogales.
El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, destacó que esta celebración se desarrolló con una organización sólida, un operativo de seguridad bien establecido y saldo blanco total, lo que permitió que niñas, niños, jóvenes, adultos y visitantes disfrutaran con tranquilidad de los espectáculos, presentaciones culturales, música y convivencia comunitaria.
Estas fiestas representan mucho para Nogales, porque reúnen a las familias en un espacio tradicional, seguro y lleno de vida. Por indicación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales se trabajó de manera coordinada para garantizar una buena organización, seguridad y una experiencia positiva para todas y todos los asistentes, expresó Sedano Ruiz.
Además del impacto cultural, las Fiestas de las Flores también aportaron al desarrollo económico local, con la instalación de más de 40 negocios, entre comercios, emprendedores y puestos de alimentos, que encontraron en este evento una oportunidad para ofrecer sus productos a las familias nogalenses y visitantes.
El director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir del Cid González, resaltó que la buena respuesta ciudadana es resultado del trabajo coordinado entre el instituto, el comité organizador y las distintas dependencias municipales que participaron en la planeación, logística, promoción y atención del evento.
Estamos muy contentos por la respuesta de la gente. Las Fiestas de las Flores son una tradición que pertenece a las familias de Nogales, y desde el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes trabajamos con mucho compromiso para ofrecer una cartelera cultural digna, ordenada y con actividades para todos los gustos, señaló Nadir del Cid.
El funcionario agradeció también al equipo del comité organizador, artistas, comerciantes, cuerpos de seguridad, Protección Civil, Tránsito Municipal, Servicios Públicos y todas las áreas involucradas, por contribuir a que esta jornada se desarrollara en orden, con gran participación ciudadana y sin incidentes.