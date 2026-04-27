Fiestas de las Flores 2026 reúnen a cientos de familias con saldo blanco en Nogales

...

La celebración en Nogales destacó por su ambiente familiar, amplia cartelera cultural y derrama económica, con cierre musical a cargo de Ronda Machetera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 12:08 PM.