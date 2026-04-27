Liberan a menores privados de la libertad; son señalados como presuntos “macheteros”

Un grupo de menores de edad que habían sido privados de su libertad por sujetos desconocidos al ser identificados como “macheteros” presuntos responsables de agredir a civiles con machetes y otras armas blancas además de protagonizar riñas en áreas escolares, fueron liberados en la noche del sábado en la colonia Pueblitos.
Fue alrededor de la 20:00 horas que autoridades de los diferentes niveles de gobierno y socorristas de la Cruz Roja arribaron al final de la calle Mariano Monteverde donde se informó que al menos 10 adolescentes fueron liberados al final de dicho sector.
Algunos de los jóvenes presentaron golpes en el cuerpo, fueron rapados del cabello y cejas además de escribirles en el pecho la palabra “Machetero” y dejarlos desnudos en la vía pública.
Los familiares de seis de los adolescentes desparecidos solicitaron el apoyo de los grupos colectivos de búsqueda de la localidad desde el momento que supieron que había sido privados de su libertad subiendo sus fichas como desaparecidos, se mencionó que se trata de primos y hermanos.
Momentos antes de la liberación de estas personas familiares de los desaparecidos acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en esta frontera de Nogales donde bloquearon la entrada con un vehículo y prendieron fuego a llantas y basura, alrededor de las 18:30 horas.
Horas después se informó a las autoridades sobre la presencia de los menores que había sido dejados sobre dicha avenida a la altura de la colonia Pueblitos donde la mayoría se retiró por sus propios medios.
Al menos tres jóvenes fueron atendidos por socorristas en el lugar, donde las autoridades localizaron un escrito en una cartulina con un mensaje que rezaba que se trató de una última advertencia ya que no se tomaron medidas más severas únicamente por tratarse de menores.
Cabe mencionar que en las últimas semanas se estuvieron presentando diferentes situaciones en las que se vieron involucradas personas armadas con machetes como fue el caso del hombre que tuvo que ser inmovilizado a balazos por parte de la policía municipal frente a la escuela primaria Ignacio Covarrubias en la colonia municipal.
Mientras que el pasado jueves se reportaron a las autoridades dos riñas campales protagonizada por menores armados con palos y machetes, en la colonia Las Acacias y en el sector Pueblitos, así como la internación de un menor en el Hospital IMSS Bienestar que fue lesionado con un machetazo en la cabeza.
Anteriormente se informó sobre el caso de un adulto mayor que había sido sometido por menores con machetes y palos que lo despojaron de sus pertenencias, al igual que el reporte de jóvenes “macheteros”, que aterrorizaban a estudiantes de diferentes escuelas secundarias de esta frontera.
Se ha documentado que estos hechos se han documentado en las colonias Las Torres, Flores Magón, Luis Donaldo Colosio, El Rastro, Las Acacias entre otras. Hasta el momento no se tiene conocimiento de manera oficial si el total de menores desaparecidos ya regresó con sus familiares.