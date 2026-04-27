Liberan a menores privados de la libertad; son señalados como presuntos “macheteros”

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Al menos 10 adolescentes fueron encontrados con signos de violencia en Nogales, tras ser presuntamente retenidos por sujetos desconocidos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/04/2026 12:34 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 12:40 PM.