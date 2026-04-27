Medio Maratón une a la frontera con 1,200 corredores en Nogales

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El evento deportivo en Nogales reunió a atletas de la región y fortaleció la convivencia binacional con una jornada de salud y activación física

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 11:29 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:36 AM.