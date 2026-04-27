Medio Maratón une a la frontera con 1,200 corredores en Nogales

El Medio Maraton de Nogales, Arizona, se convirtió en un escenario de deporte y convivencia donde el equipo de 0S3 (Cero Estrés) organizó junto a dependencias de ambos lados de la frontera un evento deportivo que no solo puso a prueba la resistencia física, sino que fortalece los lazos de amistad y salud entre los habitantes de las ciudades hermanas y la región, con un registro de aproximadamente 1,200 competidores.
Melissa Gallegos, parte del equipo organizador del evento, la jornada estuvo marcada por un ambiente festivo desde las primeras horas del día y resaltó la importancia de promover un estilo de vida activo y equilibrado, señalando que la energía de los corredores y el apoyo de los espectadores crean una atmosfera única que motiva a seguir impulsando proyectos deportivos en la comunidad.
Muy felices porque tuvimos muy bonita respuesta de la comunidad cerramos en mil doscientos y cerramos porque llegamos al tope de nuestros chips entonces definitivamente para el siguiente año nos vamos a preparar para mil quinientos la feria de la salud perfecta muchísimos también participantes así que muy felices estamos, comentó Gallegos.
Esta unión que hacemos con la ciudad con todos nuestros patrocinadores y sobre todo las personas locales queremos que el nogales maratón siga año con año entonces esta es la respuesta esta es la respuesta estamos felices, indicó.