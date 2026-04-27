Menor se intoxica tras consumir “gomita” con marihuana

La seguridad y salud en los centros educativos de la frontera vuelve a encender los focos rojos, tras el reporte de una menor de 15 años, estudiante del plantel Conalep, al ser ingresada de urgencia al hospital Centro Médico el pasado 24 de abril tras presentar síntomas de intoxicación severa, presuntamente derivados del consumo de un dulce adicionado con cannabis.
El reporte oficial de Seguridad Pública indica que los hechos ocurrieron alrededor de las 13:47 horas, cuando las autoridades acudieron al nosocomio para entrevistarse con la madre de la víctima. Según el testimonio de la hermana mayor, de 17 años, la joven afectada ingirió parte de una “gomita” que le fue entregada por una compañera en el área de baños del plantel.
Poco después de consumir el producto, la menor comenzó a manifestar mareos intensos y náuseas, lo que obligó a su traslado inmediato para recibir atención médica, que, hasta el último reporte, la estudiante permanecía bajo observación profesional para descartar complicaciones mayores.
Este incidente se suma a un preocupante historial reciente en Sonora y el resto del país, donde la modalidad de comestibles con THC (tetrahidrocannabinol) ha ganado terreno debido a su apariencia inofensiva y la facilidad para camuflarlos en entornos escolares.
Como parte de las dificultades de detección para efecto preventivo, las autoridades señalan que, a diferencia del humo de la marihuana, los comestibles no generan olor, lo que permite su distribución en pasillos y baños sin que los docentes lo detecten a simple vista.
Como parte de las recomendaciones a las familias, ante la gravedad de los hechos, las autoridades instan a la comunidad a redoblar la vigilancia con educación preventiva, revisión de pertenencias e identificación de síntomas, estar alertas ante cambios repentinos de conducta, somnolencia extrema, irritación ocular o descoordinación motriz al regresar de clases.
La dirección de Seguridad Pública y las autoridades del Conalep han iniciado las indagatorias correspondientes para identificar a la persona que suministró el dulce, mientras se evalúa el reforzamiento de los operativos en los accesos a las instituciones de nivel medio superior.