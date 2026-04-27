Menor se intoxica tras consumir “gomita” con marihuana

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Una estudiante de Conalep fue hospitalizada tras ingerir una gomita con presunto THC, lo que reaviva preocupaciones por el ingreso de sustancias a escuelas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/04/2026 10:54 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:05 AM.