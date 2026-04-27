Menor resulta gravemente lesionado tras ataque de perro en Nogales

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Un niño de 9 años fue hospitalizado en el Hospital IMSS Bienestar tras sufrir mordeduras en la colonia Esperanza

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 04:19 PM.