Menor resulta gravemente lesionado tras ataque de perro en Nogales

Con lesiones de gravedad fue atendida una menor de 9 años en el Hospital IMSS Bienestar luego de ser atacada y mordida por un perro cuando caminaba por calles de la colonia Esperanza en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 20:48 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Amazonas de la colonia señalada donde reportaban a un menor lesionado por mordedura de can.
En el lugar se entrevistaron con Rebeca de 24 años, la cual les informó que momentos antes mandó a su hijo de 9 años a la tienda por dicha calle y al regresar tenía una herida en su pierna derecha debido a una mordedura de un perro que lo ataco.
Dijo que de inmediato lo trasladó por sus propios medios a la Cruz Roja donde le brindaron atención pre-hospitalaria, posteriormente lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Sobre este caso se desconoce si el animal agresor fue identificado o localizado para su captura y observación.