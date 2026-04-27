Nogales vibra con torneo de minibasket infantil

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Cientos de niñas y niños participaron en una jornada deportiva en Nogales, donde se promovieron valores y se detectó talento para futuras competencias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:43 AM.