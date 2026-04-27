Nogales vibra con torneo de minibasket infantil

Nogales se convirtió este fin de semana en el epicentro del deporte infantil con la celebración de un torneo de minibasket, evento que, a cientos de niños de 6 a 12 años, motivados por el espíritu de competencia, quienes demostraron talento y pasión por el deporte ráfaga en una jornada que celebró esta disciplina desde las categorías más temprana.
Desde el sábado por la mañana las canchas lucieron repletas de familias que se dieron cita para apoyar a los futuros talentos de baloncesto local y regional, en donde los equipos mostraron un algo nivel competitivo, reflejando el intenso trabajo de entrenamiento que realizan las academias nogalenses y de los estados participantes, para fortalecer las bases de esta tan arraigado deporte.
De la misma forma la jornada del domingo, trajo las finales, en donde la emoción y la adrenalina se apoderaron del recinto deportivo, aunque más allá del marcador, los organizadores destacaron la importancia de fomentar valores como el compañerismo, el respeto al rival y el trabajo en equipo, elementos esenciales en la formación integral de los menores que participan en estas ligas.
El torneo de acuerdo con los organizadores fungió como una plataforma para detectar a nuevos prospectos que podrían integrar las elecciones representativas de la ciudad en futuras competencias estatales, por lo que los visores y entrenadores presentes resaltaron la agilidad y técnica de los pequeños jugadores, quienes, a pesar de su corta edad, ejecutaron grandes jugadas ante las canchas del “Sangre” Molina y Carlos Hernández Carrera.
Durante su participación en la inauguración, el director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez, resaltó estos encuentros son vitales para mantener activo el tejido social y ofrecer alternativas saludables a la niñez, así como comendó la respuesta de los padres de familia y el orden durante el evento, que confirmó que la infraestructura deportiva de la ciudad sigue siendo un pilar para el desarrollo de eventos masivos que promueven el bienestar físico.