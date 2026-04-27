Presenta TecNM Nogales informe de rendición de cuentas 2025

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La directora Sonia Regina Meneses Mendoza destacó avances en infraestructura, formación académica y vinculación del Tecnologico Nacional de Mexico campus Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/04/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 04:10 PM.