Presenta TecNM Nogales informe de rendición de cuentas 2025

En un ejercicio de apertura democrática y compromiso institucional, la maestra Sonia Regina Meneses Mendoza, Directora del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales, encabezó la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2025.
El evento no solo sirvió para detallar el estado que guarda la administración académica y financiera de la institución, sino para consolidar el proyecto de trabajo que han impulsado desde su arribo a la frontera. Su gestión se ha caracterizado por una visión de modernización y un fuerte enfoque en la vinculación binacional, con alineación a las exigencias del desarrollo tecnológico global.
En torno a las rutas de trabajo y resultados clave, durante la exposición, la Directora destacó que los logros alcanzados son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el personal directivo, docente y de apoyo.
El informe se articuló bajo ejes estratégicos de formación integral con acciones de estudiantes pertenecientes a los nueve programas educativos y dos posgrados, al destacar el impacto del talento local en los sectores productivos.
Desde la sustentabilidad y visión global, expuso la alineación de los proyectos académicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que reafirman el papel del instituto como motor de cambio social y económico.
En materia de infraestructura y equipamiento sostuvo que se destacaron inversiones clave en laboratorios, como los de Ingeniería Civil, que incluyen tecnología de vanguardia y equipos de cómputo de alta capacidad para el procesamiento de datos.
Este informe es más que un requisito legal, es un acto de responsabilidad ante la ciudadanía y nuestra comunidad tecnológica. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo, expresó Meneses Mendoza ante la concurrencia.