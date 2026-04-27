Realizan jornada de esterilización y vacunación animal en Nogales

Para prevenir la sobrepoblación animal y acercar servicios gratuitos a la comunidad, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Salud Municipal y el Centro de Atención y Bienestar Animal, realizó una jornada masiva de esterilización, vacunación antirrábica y adopción en Hacienda San Luis.
La directora de Salud Municipal, doctora Viviana García Ruiz, informó que durante la actividad se realizaron 27 esterilizaciones y se aplicaron 26 vacunas antirrábicas, con el apoyo de cuatro médicos veterinarios, profesionales de la salud, voluntarios y la coalición animalista, quienes se sumaron para fortalecer el bienestar de los animalitos.
Estamos promoviendo la esterilización como un acto de responsabilidad y amor, porque nos ayuda a prevenir la sobrepoblación animal. También incluimos vacunación contra la rabia y adopción, para que la ciudadanía se acerque y participe en el cuidado responsable de sus mascotas, expresó García Ruiz.
Estamos promoviendo la esterilización como un acto de responsabilidad y amor, porque nos ayuda a prevenir la sobrepoblación animal. También incluimos vacunación contra la rabia y adopción, para que la ciudadanía se acerque y participe en el cuidado responsable de sus mascotas, expresó García Ruiz.
Esta jornada se llevó a cabo de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y continuarán con nuevas jornadas y microcampañas en distintas colonias, donde médicos veterinarios acudirán directamente a la comunidad para promover y aplicar la vacuna contra la rabia.
Queremos llevar estos servicios a más sectores de Nogales para lograr una mejor respuesta de la población. Estamos muy agradecidos con la coalición animalista, profesionales de la salud y voluntarios, porque gracias a esa suma de esfuerzos es posible seguir dando mejores resultados en favor de las mascotas y sus familias, señaló.
Queremos llevar estos servicios a más sectores de Nogales para lograr una mejor respuesta de la población. Estamos muy agradecidos con la coalición animalista, profesionales de la salud y voluntarios, porque gracias a esa suma de esfuerzos es posible seguir dando mejores resultados en favor de las mascotas y sus familias, señaló.
Durante la jornada también se realizaron actividades de convivencia, como yoga, fitness y dinámicas familiares, además de un ambiente tipo festival, donde algunas mascotas participaron disfrazadas, fortaleciendo la cultura del cuidado, respeto y bienestar animal.