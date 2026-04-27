Realizan jornada de esterilización y vacunación animal en Nogales

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El Ayuntamiento reportó 27 esterilizaciones y 26 vacunas aplicadas durante la actividad en Hacienda San Luis, promoviendo el cuidado responsable de mascotas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 10:05 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 10:12 AM.