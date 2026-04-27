Rescatan a familia tras caída de vehículo en periférico Colosio

Dos adultos y dos menores fueron rescatados del interior de un vehículo sedán que desbarrancó 10 metros cuando se salió del camino al conducir sobre el periférico Colosio a la altura del fraccionamiento Pima 1 al norte de Nogales, Sonora.
En el lugar trascendió que los lesionados fueron rescatados por efectivos del cuerpo de bomberos de Nogales, Policías Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes los sacaron del auto y los trasladaron a un hospital de la ciudad a recibir atención médica, quedando internados con lesiones múltiples.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los afectados ni los motivos que ocasionaron la salida de camino.
Testigos señalaron a las autoridades que el vehículo sedán Charger de color blanco conducía de sur a norte cuando se desvió a la derecha saliéndose del camino chocando y derribando una maya ciclónica para luego caer 20 a metros de profundidad hacia el canal de desagüe donde fueron rescatados.