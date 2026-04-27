Rescatan a familia tras caída de vehículo en periférico Colosio

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Dos adultos y dos menores resultaron lesionados luego de que un sedán se desbarrancara en Nogales; cuerpos de emergencia lograron su rescate

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/04/2026 01:50 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 01:52 PM.