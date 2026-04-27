Retiran 20 toneladas de basura en jornada “Sabarriendo” en Fovissste II

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El Gobierno de Nogales refuerza acciones de limpieza y recuperación de espacios públicos para mejorar la imagen urbana y prevenir focos de contaminación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 10:35 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 10:39 AM.