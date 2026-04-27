Retiran 20 toneladas de basura en jornada “Sabarriendo” en Fovissste II

Mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios dignos para las familias es una prioridad para el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, por lo que la Dirección de Imagen Urbana Municipal realizó una jornada del programa “Sabarriendo está en tu colonia” en Fovissste II, donde se retiraron alrededor de 20 toneladas de basura, maleza y desechos.
El director de Imagen Urbana Municipal, Ramón Zambrano Hernández, informó que las cuadrillas llevaron a cabo trabajos de descacharre, limpieza y recuperación de áreas verdes, espacios públicos, áreas comunes y calles, con el propósito de mejorar la imagen del sector y prevenir focos de contaminación.
Para el alcalde Juan Francisco Gim Nogales es prioridad tener una ciudad limpia, por eso seguimos llevando estas jornadas a las colonias. En Fovissste II logramos retirar alrededor de 20 toneladas de desechos, recuperando espacios que son de uso común para las familias, expresó Zambrano Hernández.
Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que nos ayude a conservar limpias las áreas que se atienden. Nosotros seguiremos con personal, maquinaria y acciones constantes, pero es muy importante que todas y todos participemos en el cuidado de nuestra ciudad, señaló.