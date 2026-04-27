Retoman clases bajo estricta seguridad en secundaria de Nogales

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La Escuela Secundaria General No. 2 Profesor Luis Basurto Guzman reanudó actividades con filtros, detectores de metales y operativo preventivo tras amenazas de violencia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/04/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 04:04 PM.