Ronda Machetera pone a bailar a Nogales con fusión de cumbia y rap

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El proyecto de Pato Machete y Ronda Bogotá llenó de ritmo la calle Elías en Nogales, rindiendo homenaje al legado de Celso Piña

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:58 AM.