Ronda Machetera pone a bailar a Nogales con fusión de cumbia y rap

La cumbia, el rap y el sonido del acordeón se apoderaron de la frontera con la llegada de la Ronda Machetera a Nogales, Sonora, proyecto que une el talento de Pato Machete y la Ronda Bogotá, lo cual logro convocar a una multitud de nogalenses, que se reunió para disfrutar de la propuesta musical que rinde homenaje al legado de Celso Piña, fusionando ritmos urbanos con la tradición colombiana.
Desde los primeros acordes, el público nogalense respondió con una energía desbordante, transformando la calle Elías en una pista de baile masiva, que combinó una lirica potente del hip-hop con el sabor de la cumbia rebajada, lo que creo una fiesta única, demostrando que la música no conocer barreras generaciones y que la identidad del norte de identifica profundamente con estos sonidos.
Pato Machete, con su característica presencia escénica, agradeció la hospitalidad de la comunidad fronteriza e invito a los presentes a continuar el apoyo a los movimientos musicales alternativos, como este esfuerzo de fusión que conserva el espíritu del “Rebelde del Acordeón”, ejecutando con maestría cada tema que ha marcado la historia de la música popular en México.
El evento no solo destacó por la calidad sonora, sino por el orden y la convivencia familiar que prevaleció durante toda la presentación, en donde pudo observarse a familias completas, desde jóvenes seguidores del rap, hasta adultos amantes de la cumbia, compartieron un espacio de sano esparcimiento, lo que es el principal objetivo de la puesta en escena de las Fiestas de las Flores.
La potencia de la Ronda Machetera, se escuchó en cada rincón del lugar con luces, sonidos y una disposición eficiente que permitió que la velada transcurriera al ritmo de la cumbia, dejando un buen sabor de boca a los asistentes como en los artistas, quienes se entregaron por completo en el escenario.