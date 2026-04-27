“Ruta de la Cruz” recorre el desierto sonorense con más de 160 vehículos

Las brechas y el paisaje natural del norte de Sonora se convirtieron en el escenario de la primera edición de la “Ruta de la Cruz”, donde alrededor de 160 vehículos todo terreno, entre Jeeps, motos y razers, tomaron esta travesía entre Nogales y Santa Cruz para promover un deporte de adrenalina con equipo especializado.
Alfonso “Poncho” Visaiz, promotor y organizador de la ruta, destacó que este proyecto se trabajó de manera coordinada con las autoridades, con registros y participantes provenientes de todo Sonora y Arizona, lo que representa una oportunidad importante el recorrer junto a estos entusiastas del off-road para que conozcan las rutas y paisajes fuera de lo convencional.
Mis amigos muy buenas tardes, muy buenos días, bien contentos, bien emocionados de esta primera edición en Santa Cruz, Sonora, este hermoso pueblo que tiene muchas, muchas partes para conocer todos los jeeperos, los de las motos, los razers, es un proyecto que se viene trabajando en conjunto con el gobierno de Santa Cruz, Sonora, mencionó el organizador.
Para nuestro municipio esto es muy bueno porque lo vamos a dar a conocer gracias a nuestro amigo Poncho, vamos a vivir un ambiente familiar, van a conocer nuestros paisajes y por supuesto pues los invitamos a todos los que nos están viendo para que nos acompañen en las festividades de la Santa Cruz que son a partir del viernes primero, 2 y 3 de mayo, iniciando por supuesto con esta gran ruta, comentó la alcaldesa de Santa Cruz.