“Ruta de la Cruz” recorre el desierto sonorense con más de 160 vehículos

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La travesía off-road entre Nogales y Santa Cruz reunió a participantes de Sonora y Arizona, impulsando turismo y derrama económica en la región

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/04/2026 11:43 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:50 AM.