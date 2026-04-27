Secundaria 1 de Nogales prohibirá celulares para frenar conflictos escolares

En una medida drástica que busca frenar la escalada de conflictos escolares y su exposición en plataformas digitales, la Escuela Secundaria General número 1 “Plutarco Elías Calles” en Nogales, Sonora, anunció la prohibición y decomiso de teléfonos inteligentes a partir del próximo lunes 27 de abril.
La decisión, comunicada de manera oficial a través de los canales institucionales del plantel, surge tras un análisis colegiado realizado por el cuerpo docente y directivo. Según las cifras presentadas por la institución, el 80% de los incidentes de conductas disruptivas registrados recientemente están directamente vinculados con el uso de dispositivos móviles.
La directiva fue enfática al señalar que la medida responde a una necesidad de seguridad y orden académico, a través de un comunicado, destaca que, a pesar de las peticiones previas, la flexibilidad de los padres de familia ha permitido que los alumnos continúen el ingreso de dispositivos al plantel, utilizándolos para fines ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ya les dimos alternativas de comunicación... aquí al interior, no lo ocupan para el proceso enseñanza-aprendizaje, reza el documento oficial.
Como parte de los lineamientos de la nueva normativa, para garantizar el cumplimiento de esta disposición, la escuela implementará el decomiso inmediato de todo celular con capacidad de tomar fotos y videos, con excepción de uso únicamente de teléfonos básicos popularmente conocidos como “cacahuatitos”, que carecen de cámaras y acceso a internet avanzado.
En torno al protocolo de seguridad, la medida no está sujeta a consenso digital, por lo que la institución cerró los comentarios en sus publicaciones, al instar a los padres inconformes a presentarse físicamente en la Dirección para bridarles las alternativas de comunicación desde una perspectiva de corresponsabilidad.
La dirección del plantel concluyó que esta acción es preventiva y busca restablecer un ambiente de respeto y enfoque educativo, al asegurar que están abiertos a dialogar casos particulares directamente en las oficinas administrativas, siempre bajo el marco del bienestar estudiantil.