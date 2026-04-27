Secundaria 1 de Nogales prohibirá celulares para frenar conflictos escolares

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La Secundaria General número 1 Plutarco Elías Calles aplicará decomisos de smartphones tras detectar que el 80% de incidentes está ligado a su uso

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/04/2026 11:15 AM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 11:18 AM.