Se une Nogales en hamburguesada con causa por Gael

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Familias acudieron al evento solidario para apoyar a un niño de 3 años que será intervenido en Hospital Infantil del Estado de Sonora, fortaleciendo el espíritu comunitario en Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/04/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 03:57 PM.