Se une Nogales en hamburguesada con causa por Gael

En un ambiente de alegría, solidaridad y buena vibra, se llevó a cabo con gran éxito la hamburguesada con causa en beneficio de Gael, un niño de 3 años que ha demostrado una increíble fuerza y espíritu de lucha frente a las adversidades.
La comunidad nogalense se unió a esta noble causa, al acudir a las oficinas del PRI Nogales, donde se vendieron hamburguesas preparadas con dedicación y cariño. La energía positiva y el apoyo hacia Gael fueron palpables durante todo el evento, al demostrar una vez más la generosidad y el buen corazón de los habitantes de la ciudad.
Gael, quien ha enfrentado retos importantes debido a su condición de fragilidad extrema en su cuerpo, conocida como “huesos de cristal” y secuelas de Guillain-Barré, se somete a internamiento este lunes para una intervención quirúrgica el martes en el Hospital Infantil del Estado en Hermosillo para retirarle los soportes externos de su pierna, seguimiento a sus fracturas, confirmó su abuela Cecilia Fernández.
Agradeció las manifestaciones de apoyo, visitas, sus mejores deseos y energía positiva, al confiar en que esta intervención será un paso más en su camino hacia la recuperación y una mejor calidad de vida.
Manifestaron que, este tipo de iniciativas, impulsadas por el amor y la empatía, recuerdan la importancia del apoyo mutuamente y de unir fuerzas para ayudar a quienes más lo necesitan.
La hamburguesada con causa por Gael no solo ha sido un éxito en términos económicos, sino que también ha sido un evento que ha fortalecido los lazos de comunidad y ha fortalecido una luz de esperanza en el corazón de Gael y su familia.