Vuelca vehículo en la colonia Del Rosario; menor resulta lesionada

Daños materiales de consideración y una menor lesionada dejó un aparatoso volcamiento registrado en la colonia Del Rosario en Nogales, Sonora.
El accidente se registró minutos antes de las 08:00 horas cuando se informó al 911 sobre un aparatoso accidente tipo volcadura suscitado sobre la avenida Reforma a la altura de la calle 13 de septiembre.
Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes atendieron a los tripulantes.
La conductora dijo a los oficiales que circulaba con dirección a la avenida Álvaro Obregón, y a la altura del mercadito "La Familia" una persona cruzó la calle intempestivamente. Explicó que para evitar atropellarla realizó una maniobra para chocar contra un vehículo estacionado, para después volcarse.
Socorristas de la Cruz Roja atendieron a una menor quien resultó con lesiones siendo trasladada a un hospital a recibir atención médica. Los elementos de tránsito ordenaron que el vehículo fuera remolcado.