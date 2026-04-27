Vuelca vehículo en la colonia Del Rosario; menor resulta lesionada

...

El accidente ocurrió en la avenida Reforma de Nogales, donde una menor fue trasladada por Cruz Roja Mexicana tras la volcadura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 27/04/2026 04:42 PM.