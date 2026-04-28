Avanza nueva ley para proteger a migrantes en Sonora

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El Congreso estatal aprobó en comisión una iniciativa que busca actualizar el marco legal y garantizar atención integral con enfoque en derechos humanos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/04/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 04:26 PM.