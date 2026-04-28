Delincuentes golpean nuevamente a escuelas de Nogales con robos y daños

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Dos planteles de la colonia Lomas de Nogales fueron afectados, mientras la primaria Miguel Hidalgo suma más de ocho reportes en el ciclo escolar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/04/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 04:12 PM.