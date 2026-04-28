Delincuentes golpean nuevamente a escuelas de Nogales con robos y daños

En hechos distintos, personal docente de dos planteles educativos de Nogales, Sonora, reportaron a las autoridades haber sido afectados en sus instalaciones por delincuentes desconocidos.
Uno de los casos se registró a las 08:10 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la escuela primaria María Antonieta Gastelum Rivera ubicada en la calle Palo Verde de la colonia Lomas de Nogales, donde reportaban robo y daños en el plantel.
Al arribar a la escuela se entrevistaron con el director el cual les manifestó que al llegar al plantel se dio cuenta que cinco aulas tenían las chapas dañadas, haciendo falta varios productos como paquetes hojas, bocinas, un proyector, papel de baño, jabón, y una impresora.
Minutos después de tomar datos de este caso los agentes tuvieron que acudir al plantel Jardín de Niños Álamos, ubicado en la calle Palo Verde de la colonia Lomas de Nogales, donde les reportaron daños y robo.
En el lugar la directora les manifestó que al llegar al kínder observó la puerta posterior del plantel la cual presentó daños, al igual que la puerta de la bodega donde hacía falta una hidro-lavadora y algunos focos que estaban instalados.
En ambos casos los agentes les leyeron a los reportantes sus derechos como víctimas de delito, dando aviso de los casos al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.
Cabe mencionar que la semana pasada las instalaciones de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Héroes fue afectada por situaciones similares, siendo este el plantel educativo con más robos registrados en lo que va del siclo escolar con un total superior a ocho reportes de robos y daños.