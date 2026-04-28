Detienen a 136 personas y aseguran más de 109 mil dosis de droga en Sonora

Con la estrategia de seguridad coordinada que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Mesa Estatal de Seguridad, se lograron resultados contundentes en el combate al crimen en Sonora, con la detención de 136 personas y el aseguramiento de 109 mil 254 dosis de droga, además de armas, cartuchos y vehículos vinculados a actividades delictivas, en distintos hechos ocurridos del 20 al 26 de abril.
Como parte de los operativos coordinados, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron 5 armas de fuego y 462 cartuchos, además de 37 vehículos, debilitando de manera directa la capacidad operativa de grupos criminales en distintos puntos del estado.
Asimismo, derivado del trabajo de inteligencia y despliegue territorial, se ejecutaron 23 órdenes de cateo y se cumplimentaron 88 órdenes de aprehensión, reflejo del trabajo coordinado entre instituciones para atacar de raíz los delitos y avanzar en la tranquilidad de las comunidades.
El gobernador Alfonso Durazo reiteró que su gobierno mantendrá una política de firmeza y coordinación permanente para proteger la paz de las familias sonorenses y garantizar que quienes delinquen enfrenten la justicia.
Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.