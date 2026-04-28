Detienen a 136 personas y aseguran más de 109 mil dosis de droga en Sonora

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Operativos coordinados encabezados por el gobierno de Alfonso Durazo Montaño permitieron decomisar armas, vehículos y ejecutar órdenes de cateo y aprehensión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/04/2026 12:18 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 12:33 PM.