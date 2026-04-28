Detienen a hombre con orden de aprehensión durante recorrido policial en Nogales

Un sujeto que causaba molestias en la vía pública fue detenido por la policía quienes fueron alertados sobre que este sujeto contaba con orden de aprehensión vigente en Nogales, Sonora.
Estos hechos se registraron a las 19:41 horas cuando elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre las vías del tren a la altura de la colonia ferrocarrilera observaron frente al negocio “bip bip”, donde observaron a una persona causando molestias en vía pública.
Al ser abordado los agentes le solicitaron que se identificara, siendo el de nombre Ernesto F. "N" de 28 años de edad, por lo que al solicitar información de sus generales a la base de datos de Plataforma México, resultó contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de incumplimiento de obligaciones familiares.
Por tal motivo fue detenido en el acto y trasladado ante el médico de guardia, dando aviso a los Agentes del Ministeriales de Investigación Criminal, a quienes les entregaron a la persona para el cumplimiento de la orden judicial en su contra.