Detienen a hombre con orden de aprehensión durante recorrido policial en Nogales

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El sujeto fue ubicado en la colonia Ferrocarrilera y contaba con mandato judicial vigente por incumplimiento de obligaciones familiares

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/04/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 04:08 PM.