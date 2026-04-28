Detienen a hombre por violencia familiar tras irrumpir en vivienda en Nogales

Un hombre fue detenido por las autoridades luego de agredir y amenazar de muerte a su ex pareja tras allanar su domicilio en la colonia Fundo Legal en Nogales, Sonora.
Este hecho se documentó alrededor de las 14:44 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar los agentes observaron a una persona del sexo masculino que se encontraba agrediendo a una mujer, mismo que al notar la presencia de los oficiales intentó huir por lo que se inició la persecución siendo alcanzado y detenido el de nombre Luis A. "El Champi" de 27 años de edad.
En el sitio la reportante manifestó a los agentes que la persona detenida es su padrastro, quien momentos antes se introdujo a su casa sin autorización brincándose el cerco perimetral y forzando la puerta de entrada, donde comenzó a agredirla verbalmente, además de amenazarlas de muerte a ella y a su madre.
Detalló que posteriormente se avanzó sobre su mamá a quien agredió físicamente, por lo que ella marcó al 911 para solicitar ayuda, los oficiales les leyeron sus derechos como víctimas de delito.
Mientras que el agresor fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que la persona detenida fuera puesta a disposición de un ministerio público.