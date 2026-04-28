Detienen a hombre por violencia familiar tras irrumpir en vivienda en Nogales

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El sujeto fue arrestado por elementos de la Policía Municipal luego de agredir y amenazar de muerte a su ex pareja en la colonia Fundo Legal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/04/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 04:16 PM.