INE impulsa acceso ciudadano a datos electorales con nueva campaña en Nogales

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La Junta Distrital promueve el uso del SICEE mediante código QR para facilitar la consulta de estadísticas desde 1991

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/04/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 04:54 PM.