INE impulsa acceso ciudadano a datos electorales con nueva campaña en Nogales

Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática y poner al alcance de todos los ciudadanos las herramientas de rendición de cuentas, la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nogales, encabezada por la Vocal Ejecutiva Emma Arellano Peñaloza, ha lanzado una campaña de difusión para el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE).
A través de la promoción de un Código QR de fácil acceso, el INE busca que no solo el ciudadano, sino también organizaciones civiles, académicos, medios de comunicación y gobiernos, exploren la riqueza de datos que ofrece esta plataforma.
Con un viaje por la historia democrática desde 1991, la funcionaria electoral explicó que el SICEE no es solo un repositorio de números, es la memoria electoral de México. Según detalló Arellano Peñaloza, este sistema permite a los usuarios navegar por los resultados de las elecciones federales desde 1991 hasta la fecha.
La plataforma ofrece una radiografía detallada que incluye participación por género y edad, al identificar cuántas mujeres y hombres votan, así como los grupos de edad con mayor y menor afluencia en las urnas; además de la geografía electoral al consultar datos específicos por estado, distrito y municipio, así como el análisis comparativo con herramientas útiles para la toma de decisiones gubernamentales y estudios estadísticos.
Es un gusto poner a disposición de la ciudadanía esta información que nos permite conocer cómo se comporta la vida política y electoral en nuestro municipio y distrito, expresó Arellano Peñaloza, al reiterar que estos datos son fundamentales para comprender el pasado y planear el futuro democrático de la región.