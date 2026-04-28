Investigan muerte de hombre que llegó sin vida a hospital en Nogales

Autoridades investigan las causas de muerte de una persona que fue llevada por un particular al hospital Centro Médico donde arribó sin signos vitales en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 21:22 horas cuando elementos preventivos fueron alertados sobre la presencia de una persona al hospital ubicado en la calle Ana Gabriela Guevara, el cual no contaba con vida.
En el lugar se entrevistaron con el médico de guardia, quien les manifestó que el hombre al ser revisado no tenía signos vitales, presumiendo que podría tratarse de una sobre dosis.
En el lugar los agentes se entrevistaron con el de nombre Jesús M. de 51 años el cual les manifestó ser amigo de quien en vida llevara el nombre de José A. de 56 años.
Argumentó que minutos antes encontró a su amigo inconsciente por fuera de su negocio ubicado en el kilómetro 21 de la carretera federal 15, por lo que lo trasladó por sus propios medios al hospital donde le confirmaron su deceso.
Ante lo sucedido dicha autoridad procedió a informar del caso al Centro de Atención Temprana, arribando al lugar personal de Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes