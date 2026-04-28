Investigan muerte de hombre que llegó sin vida a hospital en Nogales

...

Autoridades indagan si el fallecimiento, ocurrido tras su traslado al Centro Médico, pudo derivar de una presunta sobredosis

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/04/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 04:21 PM.