Niñez nogalense toma el Cabildo y propone una ciudad más verde

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En la Comuna Infantil 2026, estudiantes plantearon iniciativas enfocadas en sustentabilidad, más parques y espacios de convivencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/04/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 05:07 PM.