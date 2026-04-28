Niñez nogalense toma el Cabildo y propone una ciudad más verde

La niñez nogalense tomo las riendas del Cabildo de la Frontera, en la edición 2026 de la Comuna Infantil, un ejercicio democrático donde los pequeños representantes alzaron la voz para buscar la ciudad que sueñan, por lo que en esta ocasión las propuestas de los ediles infantiles se centraron con firmeza en la sustentabilidad ambiental y el bienestar, con una mayor cantidad de parques, programas para el cuidado del medio ambiente y la creación de nuevos espacios destinados al esparcimiento y la sana convivencia.
Durante la sesión solemne, la sindica municipal del Ayuntamiento de Nogales, Edna Elinora Soto, acudió en nombre del alcalde Juan Gim Nogales, enviando al mensaje de aliento y reconocimiento al esfuerzo académico de los integrantes, asi como se tuvieron representantes temporales con algunas dependencias, Paulina Delgado, participo en lugar de la presidenta del DIF, Griselda Quintero, por otro lado la directora del Instituto Nogalense de la Mujer, Daniela Pérez, ocupó el sitio de la sindica, mientras que Aracely García, directora del Bienestar Social, representó a la presidenta de la comisión del transporte.
Ustedes han demostrado ser ejemplo al interior de sus salones, porque dedican su tiempo al estudio y se aplican en las tareas y actividades que aprenden sus maestros. Sabemos que también están dentro de un grupo de sobresalientes, porque ayudan a sus compañeros, dan lo mejor de ustedes, y eso se refleja en oportunidades como esta, donde son ejemplos seguros. Hoy, líderes, y tienen el honor de representar al Camino de la Frontera de Nogales-Sonora, conocerán de cerca cómo se toman decisiones importantes que impactan a toda la ciudad, mencionó la Sindica.
Soto invitó a los lideres infantiles a mantener su excelencia y a conducir su vida bajo los valores que hoy los llevaron a ocupar un asiento en el Cabildo, además destacó que el servicio público requiere de una preparación constante y que, al destacar académicamente, se convierten en una fuente de inspiración para otros alumnos, demostrando que la ciencia y el conocimiento son las herramientas más poderosas para transformar la sociedad nogalense.
Estudien alegremente, porque la preparación es la mejor herramienta para construir un futuro, para ayudar a la sociedad y llegar al destino que ustedes mismos deciden. Muchas felicidades a todos y todas, mucho éxito en esta importante responsabilidad que tienen el día de hoy, manifestó.