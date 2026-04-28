Supera Tesorería metas de recaudación y asegura sonrisas para la niñez

Con un agradecimiento a la respuesta ciudadana, el Ayuntamiento de Nogales, a través de su Tesorería Municipal, anunció el éxito rotundo de la iniciativa “Ponle corazón a tu pago de predial”, ya que, estrategia no solo logró sanear las finanzas municipales mediante una recaudación récord de 6.3 millones de pesos, sino que también consolidó un importante impacto social en beneficio de los sectores más vulnerables de Nogales, Sonora.
Julia Huerta, titular de la Tesorería Municipal, informó que la respuesta ciudadana superó todas las expectativas institucionales al contar con 896 descuentos aplicados y la recaudación de más de mil 800 juguetes, al precisar que el programa fue diseñado con un enfoque doble, al incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar la solidaridad comunitaria en favor de la niñez.
Como parte de los incentivos fiscales y respuesta ciudadana, Julia Huerta explicó que, como parte de las acciones estratégicas de recaudación impulsadas por la actual administración, el gobierno local ofreció beneficios sin precedentes para los contribuyentes en rezago con 50% de descuento en el pago del impuesto predial y 100% de condonación en recargos.
Esta política de descuentos permitió que familias nogalenses regularizaran su situación patrimonial, además de fortalecer al mismo tiempo el presupuesto municipal para obras y servicios públicos, al generar una recaudación precisa por 6 millones 308 mil 360.55 pesos tan solo en esta campaña.
Desde la premisa de atender un compromiso con la niñez, el componente social de la campaña consistió en la donación de juguetes por parte de los ciudadanos al momento de realizar sus trámites y la meta fue ampliamente superada al lograr recolectar más de 1,800 juguetes.
Los resultados fueron maravillosos, con su donación se va a poder hacer felices a muchísimos niños y niñas de nuestra localidad, expresó Huerta.