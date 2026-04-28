Supera Tesorería metas de recaudación y asegura sonrisas para la niñez

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El Ayuntamiento logró más de 6.3 millones de pesos y la donación de 1,800 juguetes con el programa “Ponle corazón a tu pago de predial”.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/04/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 28/04/2026 05:01 PM.