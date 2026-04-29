Alcalde reconoce a estudiantes de la Comuna Infantil 2026

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales participó de manera virtual en la Comuna Infantil 2026, donde felicitó y envió un mensaje de reconocimiento a los 26 estudiantes que integraron esta actividad, en la que Ángel Tadeo Avilés Rubio fungió como presidente municipal infantil.
Durante la concentración, realizada en la sala de Presidencia del Ayuntamiento de Nogales, el alcalde destacó su interés de acompañar a las alumnas y alumnos distinguidos, quienes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia de aprendizaje y orgullo al representar a sus escuelas, así como a integrantes del Cabildo y del Gobierno Municipal.
Desde mi casa, que es su casa, debo seguir las indicaciones médicas para lograr una pronta y total recuperación; sin embargo, a través de este medio los felicito y les agradezco por ser excelentes estudiantes. Sus escuelas y sus familias están orgullosas de ustedes, pero lo más importante es que hoy saben que los sueños se cumplen cuando hay voluntad, disciplina y esfuerzo. Gracias a esa tenacidad están viviendo un momento que muchos quisieran experimentar, pero que hoy les corresponde disfrutar y que, estoy seguro, llevarán siempre en sus corazones, expresó.
Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes. Sigan adelante y nunca olviden poner a Dios por delante, porque así será más fácil que los sueños que persiguen se cumplan con éxito, añadió.