Alcalde reconoce a estudiantes de la Comuna Infantil 2026

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Desde su hogar, Juan Francisco Gim Nogales felicitó a los 26 alumnos que integraron el Cabildo Infantil y destacó su papel como futuros líderes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 09:50 AM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 10:11 AM.