Arranca Semana Nacional de Vacunación 2026 en Nogales

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Autoridades municipales y del sector salud refuerzan esquemas contra enfermedades prevenibles, con énfasis en sarampión y atención en escuelas y colonias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/04/2026 11:21 AM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 11:40 AM.