Arranca Semana Nacional de Vacunación 2026 en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales, en colaboración con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria del Norte de Sonora, puso en marcha en esta frontera la Semana Nacional de Vacunación 2026, donde instituciones suman esfuerzos con el objetivo primordial de erradicar enfermedades prevenibles y completar esquemas de biológicos de la población estudiantil.
Viviana García, directora de Salud Municipal, destacó que esta sinergia con el sector salud estatal permite movilizar todos los biológicos necesarios para abatir el rezago en vacunas críticas como el sarampión en sus dosis doble y triple viral. Gracias a la coordinación logística con la jurisdicción sanitaria, se ha logrado establecer una campaña permanente que no solo se limita a los centros escolares, sino que también realiza visitas domiciliarias y atenciones en el sector maquilador de la frontera.
Lo que estuvimos haciendo más que nada el día de hoy fue la apertura o el arranque de lo que viene siendo la jornada semanal de la vacunación 2026. Esta jornada es principalmente promover y traer los valores de la vacunación que con esta hemos erradicado muchísimas enfermedades y obviamente no queremos dejar desapercibido que continúen estas vacunaciones, manifestó la directora García.
La regidora hizo un llamado especial a las familias para que confíen en el profesionalismo del personal de salud, quienes reciben capacitación actualizada varias veces al año, ya que el éxito de la jornada depende directamente de la participación de los padres, permitiendo que la cooperación entre el municipio y el estado se traduzca en una barrera epidemiológica sólida para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad.
Que confíen. Que confíen en el sector salud, que confíen en el profesional de salud que está aplicando la vacuna. Crean que son personal muy ampliamente capacitado, se les está capacitando dos o tres veces al año en lo que es la aplicación, dosis, vías y la vacuna que se va a estar aplicando. Confíen cuando le pidan la cartilla de vacunación, mándenla a la escuela, va a ser previo un consentimiento informado, mándese consentimiento y se vacuna. Si usted no está de acuerdo en que se vacune al niño sin estar usted presente, venga y hágase presente al momento de vacunarlo, yo creo que no hay ningún problema, ya lo hemos hecho en unas escuelas, indicó Ruelas.