Ataque armado deja un muerto y un herido en Nogales

Dos empleados de una gasolinera fueron acribillados a balazos por un grupo de sujetos armados uno de ellos murió en el lugar y otro fue auxiliado e internado con múltiples heridas en el nuevo hospital del Seguro Social, en hechos ocurridos a un lado dela carretera internacional en horas de la noche.
De acuerdo con el reporte policial estos hechos violentos se registraron alrededor de las 22:14 horas cuando se informó al 911 sobre el ataque armado en contra de dos personas que viajaban en una motocicleta los cuales se encontraba heridos en un lote baldío ubicado en la parte alta del puente que conduce a dicho hospital.
Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al camino de terracería que conduce al fraccionamiento Las Acacias, bajando por el distribuidor vial de la carretera Federal México 15, al sur de esta frontera, donde localizaron a dos personas tendidas en el suelo al lado de una motocicleta Vento Cross Max de color rojo y modelo reciente.
Para la atención de las víctimas acudieron al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes determinaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales, trasladando a la otra a recibir atención médica al hospital General Zona 5 del IMSS en la colonia Siglo XXI, frene al lugar de los hechos, donde fue valorado con lesiones que si ponen en riesgo la vida.
El lugar fue acordonado por los agentes municipales y entregado al departamento de Servicios Periciales y a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, ordenando que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local, mientras la motocicleta fuer resguardada como parte de la evidencia del crimen.
Se informó que mediante gafete de empleado de una gasolinera el finado podría tratarse de quien llevara el nombre de Joel “N” y el lesionado lleva el nombre de Néstor A. de 19 años de edad.
En el lugar de los hechos trascendió que sujetos que abordaban un vehículo perseguían a los motociclistas y al cerrarles el paso a la altura de la calle de terracería dispararon en su contra con armas de fuego en múltiples ocasiones, con los resultados antes mencionados.