Ataque armado deja un muerto y un herido en Nogales

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Sujetos armados acribillaron a dos empleados de gasolinera; uno falleció y otro fue trasladado grave al Instituto Mexicano del Seguro Social

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/04/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 04:34 PM.