CANACO advierte crisis en comercio formal y exige reformas

Abrir la cortina todos los días no debe de ser un acto de resistencia, sino una oportunidad de crecimiento, esto de acuerdo con el discurso de los representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Nogales, encabezados por el actual presidente Julio Cesar León Gil, quien manifestó actualmente se sostienen reuniones con el Gobierno Federal, para cambiar la situación de las cerca de 36 millones 592 mil 279 personas que trabajan en comercios formales en México.
En compañía de los expresidentes de CANACO en lo local, Carlos Ávila Murillo, Carlos Jiménez, Luis Rey Grimaldo y Cristhian López, León compartió el plan de la confederación de cámaras, está buscando avances en seis puntos específicos, que consideran deben de ser atendidos por las autoridades, para garantizar el crecimiento y no solo la supervivencia de 5 millones 468 mil 180 unidades económicas en el país.
En febrero de 2026 la informalidad laboral alcanzó a 33 millones de personas y la tasa se ubicó en un 54.8 por ciento. Frente a este panorama Canaco Servitur de Nogales plantea una ruta concreta para las empresas y negocios familiares. Formalidad con sentido, digitalización útil, financiamiento real, régimen fiscal simple para crecer, seguridad social viable y protección del patrimonio y la operación de los negocios. Canaco Servitur de Nogales advirtió que en el país los negocios no desaparecen, pero resisten. También hemos subrayado que resistir no puede convertirse en el destino permanente de las empresas y negocios familiares, ni en la única expectativa, para millones de personas que sostienen la economía desde lo local, comentó León.
Manifestó la situación obliga a muchos posibles empresarios establecidos a pensar en el terreno de la informalidad para subsistir, ya que el simple hecho de llevar al día tus registros de empleados, se ha encarecido en un 30 por ciento en los últimos años, lo que significa un detrimento importante en la capacidad económica de los locales, por lo que el valor de personas que pasan a vender sin declarar, se posicionó en un alza histórica en febrero de 2026 con 33 millones de personas.
Ante este escenario la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nogales sostuvo que ya no basta con reconocer la resiliencia del comercio formal, lo que se requiere es una agenda útil, aterrizada y defendible públicamente que permita a las empresas y negocios familiares pasar de la resiliencia al fortalecimiento…No podemos aceptar que abrir la cortina todos los días sea un acto de resistencia permanente. En México los negocios familiares, las microempresas y el comercio formal necesitan condiciones para crecer, no sólo para sobrevivir, comentó