CANACO advierte crisis en comercio formal y exige reformas

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El presidente Julio César León Gil señaló que la alta informalidad y los costos laborales frenan el crecimiento de negocios en Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/04/2026 05:13 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 05:16 PM.