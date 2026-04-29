Fortalece empresa maquiladora operación en Nogales

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La compañía Dormakaba fortalece su presencia en Nogales con tecnología de punta y la generación de empleos, consolidando a la ciudad como polo de inversión

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/04/2026 05:22 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 05:25 PM.