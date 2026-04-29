Fortalece empresa maquiladora operación en Nogales

En el seguimiento de planificación por los últimos 4 años y un periodo de construcción acelerado, la empresa de origen europeo Dormakaba fortalece sus operaciones en esta frontera con la puesta en marcha de su nuevo edificio en el parque industrial San Carlos.
Wendee Molina, gerente de planta de la firma, destacó que este proyecto representa el éxito de un esfuerzo colectivo que posiciona a Nogales como un punto clave en el mapa global de la industria, al señalar que, aunque la infraestructura cuenta con tecnología de punta y estándares de clase mundial, el activo más valioso de la compañía reside en su personal.
Expuso que, actualmente, la planta genera cerca de 200 empleos directos, cifra que se prevé aumente en el corto plazo debido a los planes de expansión, con la premisa que, a pesar de los retos logísticos y administrativos que implica la coordinación entre entidades gubernamentales de México y Estados Unidos, la empresa ratifica su confianza en el país como el destino ideal para el crecimiento de capitales europeos.
Respecto al panorama legislativo, la gerente asegura que mantienen un compromiso firme con la responsabilidad ética, toda vez que, la organización se adapta a las nuevas reformas laborales con el objetivo de que cada cambio normativo se traduzca en beneficios equitativos para los colaboradores, el sector empresarial y el estado.
Este inicio de operaciones no solo fortalece la estabilidad económica de la región, sino que también abre la puerta a futuras inversiones que ven en la cultura y el talento de Nogales una ventaja competitiva insuperable.Nogales se consolida como polo de inversión
El Presidente de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales Daniel Rivera Ontiveros, resaltó que esta ciudad fronteriza atraviesa uno de sus momentos de mayor dinamismo económico con la reciente expansión multimillonaria de esta empresa que ratifica su apuesta por esta ciudad.
Manifestó que esta inversión no solo representa una inyección de capital, sino que reafirma la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad laboral de la región.
Es una prueba de la confianza que existe en México, en Sonora y especialmente en Nogales, señaló el líder gremial, al subrayar que la ciudad ha logrado mantener sus niveles de empleo sin registrar reducciones significativas, así como la innovación y tecnología de punta en la sofisticación de sus procesos.