Impulsa Sonora agenda binacional con Arizona para generar empleo

Con el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo y en coordinación con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, Sonora avanza en una agenda binacional que se mide en resultados que llegan directo a la vida diaria de las familias: más empleo, mejores ingresos y nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que esta visión de megarregión fortalece a Sonora como la Puerta Logística del Noroeste y permite que el crecimiento económico se convierta en bienestar duradero y prosperidad compartida, porque cuando llegan inversiones también llegan oportunidades reales para el pueblo.
Explicó que la reciente agenda incluyó encuentros con la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, donde participaron la gobernadora Katie Hobbs y Mónica Villalobos, presidenta y CEO de este organismo, además de reuniones bilaterales en Ciudad de México, donde se abordaron temas clave como comercio, nearshoring, cadenas de suministro, infraestructura y competitividad regional. México mantiene con Arizona un comercio superior a los 20 mil millones de dólares anuales, una relación que representa crecimiento directo para Sonora.
“Cuando hablamos de inversión no hablamos de números lejanos, hablamos de la tranquilidad de una familia que sabe que habrá trabajo, que podrá pagar la escuela de sus hijos y tener estabilidad en casa. Esa es la visión del gobernador Durazo: que el desarrollo se sienta en cada colonia y en cada municipio”, expresó Paulina Ocaña.
Actualmente, Sonora suma 94 proyectos activos de inversión de más de 10 países, con una proyección de 19 mil 100 millones de dólares y la generación de más de 41 mil 600 empleos directos; además, más de 450 mil personas salieron de la pobreza entre 2020 y 2024, reflejando que la transformación económica también tiene un profundo sentido social.
En Hermosillo, este avance también se traduce en mejores oportunidades para jóvenes, mayor movimiento para pequeños negocios y mejores condiciones para las familias que todos los días sostienen la economía local, demostrando que gobernar con sentido social sí transforma la vida de la gente.
La próxima Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, que se realizará el 24 y 25 de junio en Hermosillo, permitirá seguir impulsando acciones en agua, infraestructura, seguridad fronteriza y manufactura avanzada, consolidando una ruta de bienestar duradero para las y los sonorenses.