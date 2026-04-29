Impulsa Sonora agenda binacional con Arizona para generar empleo

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Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 12:52 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 12:55 PM.