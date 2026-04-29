Invitan a niñas y niños a buscar el “Huevo Dorado” en Nogales

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El Gobierno Municipal organiza una dinámica en cuatro puntos de la ciudad con premios como tablets y drones para celebrar el Día del Niño

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 12:12 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 12:14 PM.