Invitan a niñas y niños a buscar el “Huevo Dorado” en Nogales

Para celebrar el Día de la Niña y el Niño con una dinámica divertida, segura y llena de sorpresas, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales, invita a menores de 5 a 12 años a participar en la actividad “Encuentra el Huevo Dorado”, que se realizará este 30 de abril, a partir de las 12:00 horas, en cuatro puntos de la ciudad.
La actividad se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, Unidad Deportiva Los Virreyes, Plaza Ochoa y Parque Mojávez, en la colonia Luis Donaldo Colosio, informó el director de Innovación y Proyectos Especiales, Roberto Hurtado Parra.
Vamos a estar escondiendo unos huevitos dorados; adentro habrá un premio o un regalo especial para las niñas y los niños que festejamos ese día, explicó Hurtado Parra.
Para participar, las niñas y los niños deberán acudir a los puntos señalados con el letrero de “Nogales Online”, identificados por postes o tótems que ofrecen Wi-Fi gratuito y cuentan con cámaras de vigilancia. En cada sitio habrá personal del Ayuntamiento para orientar a las familias y realizar el canje de premios al instante.
Queremos que sea una actividad alegre, ordenada y pensada especialmente para nuestras niñas y niños. La instrucción es que puedan disfrutar su día con entusiasmo, pero también con la tranquilidad de que habrá personal pendiente en cada punto, destacó Roberto Hurtado Parra.