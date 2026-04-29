Proyectan ampliar a 8 mil viviendas programa de bienestar en Nogales

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El plan impulsado por CONAVI y INFONAVIT podría superar la meta inicial ante alta demanda y nuevas gestiones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/04/2026 10:57 AM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 11:01 AM.