Proyectan ampliar a 8 mil viviendas programa de bienestar en Nogales

Tras el registro inicial de solicitantes, la Promotora Inmobiliaria confirmó que la meta de 5 mil unidades proyectadas como parte del programa Vivienda para el Bienestar podría incrementarse significativamente ante las gestiones activas entre la Federación y el Estado.
Gabriel Bonillas García, director de la promotora, informó que el proyecto avanza actualmente en dos frentes específicos donde ya se gestionan los permisos de construcción, mientras se resuelve la situación legal de un tercer predio, ya que este seguimiento busca garantizar que las familias con ingresos menores a dos salarios mínimos tengan una opción real de patrimonio en terrenos con factibilidad técnica y ecológica.
Entre CONAVI e INFONAVIT, son 5 mil viviendas, incluso las gestiones que está haciendo el alcalde Juan Francisco Gim, junto con el gobernador, es para bajar todavía más viviendas hacia Nogales, para que sean alrededor de 8,000 mil viviendas, pero eso se está gestionado todavía, indicó Bonillas.
Manifestó que en el caso de Nogales, las obras han tardado por la adaptación de los planos con la intención de proteger la fauna local, particularmente las zonas de encinos (bellotas), con la intención de no sacrificar la sostenibilidad ambiental, ajustando la densidad de construcción para asegurar esta preservación en los polígonos asignados.
Bueno, ahorita hay que esperar porque sí tiene que venir lo que es el módulo de CONAVI precisamente para poderlo hacer. Ahorita sí hay que esperar. Y en la cuestión de INFONAVIT, ya cuando empiecen a construir las viviendas, ya INFONAVIT va a soltar ya la convocatoria para las gentes que ganan dos salarios mínimos hacia abajo ya puedan irse directamente a INFONAVIT para poder ser derechohabientes, mencionó.