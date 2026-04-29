Refuerzan vacunación en Sonora con jornada estatal “Vacunar es Amar”

Con el objetivo de completar el esquema básico de vacunación en niñas, niños, adolescentes y personas adultas jóvenes, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), informa que del 25 de abril al 2 de mayo se lleva a cabo la Semana Nacional de Vacunación bajo el lema “Vacunar es Amar”.
El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que durante este periodo se refuerzan las acciones de promoción para recordar a la población que las vacunas están disponibles de manera permanente y son clave para prevenir enfermedades.
Las semanas nacionales de vacunación son espacios donde intensificamos y fortalecemos la promoción para que la población sepa que las vacunas están disponibles en todo momento y así prevenir enfermedades, señaló.
No es necesario contar con derechohabiencia para recibirlas, pues cualquier persona puede acudir cualquier día de la semana a solicitar la vacuna correspondiente.