Refuerzan vacunación en Sonora con jornada estatal “Vacunar es Amar”

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Del 25 de abril al 2 de mayo, la Secretaría de Salud Pública intensifica acciones para completar esquemas en menores y jóvenes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 12:38 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 12:40 PM.