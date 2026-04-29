Resguardan zarigüeya en negocio de la colonia Colosio

En atención a un reporte ciudadano realizado a través del número de emergencias, el Ayuntamiento de Nogales, por medio de elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de Bienestar Animal, realizó el resguardo de una zarigüeya localizada al interior de un negocio de agua purificada en la colonia Luis Donaldo Colosio.
El reporte indicaba la presencia del ejemplar en el establecimiento denominado “El Diamante”, por lo que personal capacitado acudió al lugar para atender la situación con las debidas precauciones, priorizando tanto la seguridad de las personas como la integridad del animal.
Al arribar al sitio, los elementos realizaron las maniobras correspondientes para el manejo de fauna silvestre y lograron asegurar a la zarigüeya en una jaula adecuada para su traslado, evitando cualquier daño al ejemplar.
Como parte del protocolo, se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), autoridad que instruyó que el mamífero fuera entregado a Manuel Rosas, quien se encargará de su resguardo y futura reubicación en un entorno seguro.
Autoridades exhortan a la comunidad a no intentar capturar o lastimar a este tipo de especies y, en caso de detectar fauna silvestre en zonas habitacionales o comerciales, realizar el reporte correspondiente para que sea atendido por personal capacitado