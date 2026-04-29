Resguardan zarigüeya en negocio de la colonia Colosio

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Elementos municipales atendieron el reporte y, en coordinación con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aseguraron al ejemplar para su reubicación segura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 03:19 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 03:22 PM.