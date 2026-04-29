Roban pertenencias de vehículo en zona comercial de Nogales

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El afectado denunció daños en su unidad y el robo de documentos y objetos personales tras estacionarse frente a Walmart

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 04:56 PM.