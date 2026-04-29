Roban pertenencias de vehículo en zona comercial de Nogales

Una persona reportó a las autoridades que fue víctima de robo al interior de su vehículo que dejo estacionado en la vía pública frente al gimnasio donde acude hacer ejercicio en la zona comercial El Greco.
El informe policial detalla que siendo las 22:20 horas elementos preventivos se trasladaran a la calle Arcadia frente a la tienda comercial Walmart donde reportaban un robo al interior de un vehículo.
En el lugar se entrevistaron con Jesús A. de 24 años, el cual les manifestó que momentos antes al salir del gimnasio y querer subirse a su vehículo GMC S10 modelo 1999 de color rojo, observó que los limpiaparabrisas se encontraban levantados, propio de cuando te limpian el cristal.
Dijo que observó que la puerta del copiloto se encontraba dañada, haciendo falta en el interior dos maletas, conteniendo una de ellas documentación personal como credenciales, visa, tarjetas entre otros, al igual que artículos para el gimnasio.
Detalló que la segunda maleta era propiedad de un compañero donde éste traía artículos personas, documentos y la cantidad de mil 200 pesos moneda nacional, desconociendo quien o quienes hayan sido los responsables.Ante lo sucedido los agentes les leyeron sus derechos como víctima de delito.