Santa Cruz se alista para sus fiestas con cultura, tradición y seguridad

El municipio de Santa Cruz, Sonora, se encuentra listo para celebrar sus festividades más emblemáticas del 1 al 3 de mayo, por lo que la alcaldesa Alma Guadalupe Téllez anunció una cartelera diversa que busca superar la concurrencia del año pasado, integrando a instituciones educativas, talento regional y la participación especial de etnias representativas de la zona para honrar el nombre y la historia de esta comunidad fronteriza.
La inauguración se llevará a cabo el primero de mayo con la participación de institutos educativos y destacó la presencia de la Tribu Lipan Apache, quienes compartirán danzas y ceremonias con los asistentes, brindando un espectáculo con profundo valor histórico.
Nos acompañan también de la ciudad de Hermosillo, del Instituto Sonorense de la Cultura, con danzas folclóricas y nos van a acompañar también la tribu Lipan Apache, donde nos van a presentar algunas danzas y sus ceremonias, ¿verdad? Y desde también el sábado vamos a tener la tradicional cabalgata, vamos a continuar con los eventos culturales donde vamos a tener danzas folclóricas de Imfoculta de aquí de la ciudad hermana Nogales y nos va a acompañar también el historiador Manuel Rojo, el cual nos va a hablar del asentamiento que hubo en Santa Cruz de los Apaches y va a haber ahí una demostración de figuras o de cosas que ellos utilizaban en su vida diaria, comentó la alcaldesa.
Para el cierre dominical, el deporte y la música serán los protagonistas; se llevará a cabo un encuentro de beisbol entre los Venados de Santa Cruz y las Águilas de Naco, como parte de la Liga Premier del Norte, seguido por la clausura musical a cargo de Impacto Norte.
Bueno, lo que les puedo decir es que mi municipio es un municipio muy tranquilo. Hay seguridad, la cual está a mando del policía tercero. Desde el policía Ramírez y su equipo de trabajo, no hay ningún tipo de inseguridad. Pueden venir con tranquilidad a pasar el fin de semana, acompañarnos en estas fiestas, se la van a pasar muy bien y con la seguridad como se merece, mencionó.